Son dakika haber... Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı

21.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:55

Son dakika haber... Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı Antalya'da hafta sonu ülke genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında polis denetimlerine takılan çocukların kaçtıkları anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı

ANTALYA - Antalya'da hafta sonu ülke genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında polis denetimlerine takılan çocukların kaçtıkları anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir sitenin bahçesinde oynayan çok sayıda çocuk, polis aracını görüce adeta çil yavrusu gibi dağlıdı. O anı cep telefonlarıyla çekenler ise hem güldü hem kayıt yatı.

Antalya'da iki günlük sokağa çıkma yasağında sıkı tutulan denetimler sebebiyle az sayıda yaşanan ihlaller kamerala takıldı. Kent merkezi ve manavgat ilçesinde polisin kontrol noktalarında özellikle araç sürücüleri tek tek kontrol edilip muafiyet belgeleri incelendi. Bazı vatandaşlara belgeleri olmadığı için işlem yapılırken bazılarına ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza tatbik edildi. Polis, kontrol noktalarının yanısıra mahall aralarında de yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kuzeyyaka mahallesinde yapılan kontroller sırasında ise bir sitenin bahçesinde oynayan çocukların polis otosunu gördükleri anda kaçışmaları çevredeki sitelerde oturan vatandaşlar tarafından görüntülendi. POlis aracını gördükleri anda bir anda dağılan çocukları fark eden polis, sitenin kapısı önünde durup çocukların evlerine girmelerini bekledi.

Son dakika haber... Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı
Son dakika haber... Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı
Son dakika haber... Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı
Son dakika haber... Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı
Son dakika haber... Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Gaziantep Araştırma Teknik Direktör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:05:34. #1.14#
title