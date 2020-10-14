Son dakika: Polisi dinledi mahallesinin güvenliği için kamera taktı
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Son dakika: Polisi dinledi mahallesinin güvenliği için kamera taktı

14.10.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:44

Edinilen son dakika haberine göre Polisi dinledi mahallesinin güvenliği için kamera taktı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Tumur isimli vatandaş, polisinin hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olun yönündeki uyarılarını dinleyerek yaşadığı mahalleye kamera taktırdı.

Polisi dinledi mahallesinin güvenliği için kamera taktı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Tumur isimli vatandaş, polisinin hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olun yönündeki uyarılarını dinleyerek yaşadığı mahalleye kamera taktırdı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçli olmaya çağırıyor. Ekipler vatandaşların bilinçlenmesi için bilgilendirici broşür dağıtmanın yanı sıra radyodan da yayınlar yapıyor. Ekipler ayrıca güvenlik kamerasının hırsızlar üzerinde caydırıcı olacağı için vatandaşların evlerine kamera taktırmasını istiyor.

Polisin bu çağrısına Kızıltepe Dunaysır Mahallesi 664. sokakta oturan Mehmet Tumur isimli vatandaş kayıtsız kalmadı. Tumur, tek katlı evinin bütün cephelerine güvenlik kamerası taktı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri örnek davranışından dolayı Tumur'a bir plaket verdi. Mahallesinin güvenliği için de kamera taktırdığını ifade eden Tumur, "Radyomuzdan ilçe emniyet müdürlüğümüz çağrı yapmıştı. Hırsızlık ve terör için kamera taktırın diye. Bizde o çağrıları yerine getirdik. Şuan kamera taktırdık. Kendi güvenliğimiz ve komşumuzun güvenliği için. İlk önce kendimizi ve komşumuzu korursak zaten emniyetimiz 24 saat güvenliğimizi sağlıyor. Biz de örnek olsun diye yaptık. Her zaman huzur istiyoruz" dedi.

Kameranın hırsızlar üzerinde caydırıcı etki oluşturduğunu kaydeden Tumur, "Adamlar kamerayı gördüğünde o eyleminden, o hırsızlıktan vazgeçiyor. Kayıt altına girdiklerini bildikleri için caydırıcı oluyor. Her olayda kamera polisin de işini kolaylaştırıyor. Biz de destek vermek için kamera taktırdık" diye konuştu.

(SGN-YRT-Y)

Son dakika: Polisi dinledi mahallesinin güvenliği için kamera taktı
Son dakika: Polisi dinledi mahallesinin güvenliği için kamera taktı
Son dakika: Polisi dinledi mahallesinin güvenliği için kamera taktı
Son dakika: Polisi dinledi mahallesinin güvenliği için kamera taktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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