Polisi Darp Eden 5 Şahıs Yakalandı
Mardin’in Midyat ilçesinde görevli polis memuruna saldırarak darp eden 5 şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde görevli polis memuruna saldırarak darp eden 5 şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 23 Haziran'da Midyat ilçesi Dörtyol civarında 5 şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırdıkları görevli polisi darp ettikten sonra kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısların yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde kimlikleri tespit edilen şahıslar, dün ikametlerine gerçekleştirilen şafak operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı.
Şahıslar, Emniyet Müdürlüğüne getirildi. - MARDİN
YORUMLAR (17)
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Asılsız haberler kendilerini temize çıkarma tamamen böyle asparagas haberlerle Midyat güzel halkını lekelemeyinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Asılsız haberler kendilerini temize çıkarma tamamen böyle asparagas haberlerle Midyat güzel halkını lekelemeyinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hakları yok böyle rüşvetçi polislerin midyat halkına yaptıkları kınıyorumm gerçekten bıktık bu devletimizin kimliğini kullanıp milletten haraç istemeleri.şuanda polislerin amacı ve müdürlerin talimatıyla midyattaki devletçilerin hepsine kötü davranmaları ve kötü muamele yapmaları hiç yakışmıyor devletçilerinde saygısı bozulduğu zaman herşey deyişir acaba midyatta AK PARTİ 52 CİVARI OY ÇIKARTTI DİYEMİ BUNLAR YAPILIYOR DEVLETÇİLERİMİZE ESNAFIMIZACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Midyat Devletçi ve devletini sevdiği için Midyatta bir kaç polis arkadas devlet kimliğini kullanaraktan milleti esnafları devletten soğutmaya çalısıyor musa komser ve emniyet muduru temel selman efendi ...hatırlatayımm midyat emniyetimiz patladığında da emnıyet muduru temel bey ozman konuda parmağı vardı dıyr açığa alınmıstı bunlar polis dil bunlar devlet kimliğini kullanaraktan milleti soğutmaya çalışıyorlar patlamada midyat milleti ayağa kalkmıstı devamını okuyubCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu haber asılsizdir haberi yapan medyayi kiniyorum komser musa yuktasir ve metin cakal esnafi darp edip kaçmıştır haberin aslı budur esnafa kan kusturmuslardir burasi midyat dinler ve diller diyari medeniyetin başkenti boyle biseyin olmasi soz konusu degildir yaptiginiz yalan haberle oncelikle olayda adi gecen şahısların şehit ailelerinin adini karalamaktan baska bisey degildir. Midyat emniyet müdürlüğünü şiddetlekınıyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır