Polisi Darp Eden 5 Şahıs Yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde görevli polis memuruna saldırarak darp eden 5 şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Haziran'da Midyat ilçesi Dörtyol civarında 5 şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırdıkları görevli polisi darp ettikten sonra kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısların yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde kimlikleri tespit edilen şahıslar, dün ikametlerine gerçekleştirilen şafak operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şahıslar, Emniyet Müdürlüğüne getirildi. - MARDİN