Polisi çağırıp "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı Polisi çağırıp "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı Adana'da "Evde kal" çağrısına uyan Ömer Korkut ve eşi Kadriye Korkut eve çağırdıkları polis ekiplerine bin 500 lira parayı teslim edip "Biz Bize Yeteriz Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek oldu Adana'nın Kozan ilçesinde...

Polisi çağırıp "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı Adana'da "Evde kal" çağrısına uyan Ömer Korkut ve eşi Kadriye Korkut eve çağırdıkları polis ekiplerine bin 500 lira parayı teslim edip "Biz Bize Yeteriz Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek oldu ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde "Evde kal" çağrısına uyan bir çift, polisi eve çağırıp Milli Dayanışma Kampanyasına bin 500 TL bağışta bulundu. Karacaoğlan Mahallesi, Torun Sokakta oturan Mehmet Korkut eşi herkese örnek olacak davranışa imza attı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan ve toplum sağlığı için tüm kurallara uyan Mehmet Korkut eşi Kadriye Korkut ile birlikte 155 Polis hattını arayarak Milli Dayanışma Kampanyasına destekte bulunmak için aradı. Korkut, eve gelen polis ekiplerine bin 500 TL bağış yapılmasını isteyerek parayı teslim etti. Vatandaşın bağışını bankaya yatıran polisler, banko dekontunu da hayırsever vatandaşa teslim etti. Hayırsever vatandaş Ömer Korkut ve eşi devlete dualar etti. Kaynak: İHA