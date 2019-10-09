Polisi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi
Polisi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir polisi karakolda bıçaklayan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Polisi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir polisi karakolda bıçaklayan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yanında getirdiği bıçakla karakoldaki bir memuru yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin saat 12.30 sularında karakoldan çıkarılarak polisin kontrolü altında sağlık raporu almak için Çerkezköy Devlet Hastanesine götürüldü. Zanlı kontrollerin ardından savcılığa sevk edildi.