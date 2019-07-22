Polisi atlattığını sandı, Sivas'tan çıkamadı

Sivas'ta iki farklı noktada polisin 'dur' ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan bir kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 08.30 sıralarında şüpheli bir motosiklet, Zara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Erzincan istikametine kaçmakta olan motosikletli sürücü İmranlı ilçesinde de 'dur' ihtarına uymadı. Kaçarak izini kaybettirmek isterken polisler tarafından takibe alınan kişi, kovalamaca sonucu Sivas sınırlarından çıkamadan etkisiz hale getirilerek yakalandı. İ.M. isimli şahsın 7 ayrı suçtan arandığı, kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. İ.M. İmranlı polisi tarafında gözaltına alındı. - SİVAS

Kaynak: İHA