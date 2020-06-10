Polisi arayan yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu
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Polisi arayan yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde polise başvuran 86 yaşındaki kadın dolandırılmaktan kurtuldu.

Polisi arayan yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu
10.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:11

Mersin'in Tarsus ilçesinde polise başvuran 86 yaşındaki kadın dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Tarsus'ta ikamet eden 86 yaşındaki S.B.'yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, terör örgütü bağlantılı kişilerin hesaplarını boşaltacağını, bu kişilerin yakalanması gerektiğini söyleyerek, bunun için bankadan bulunan parasını çekip kendilerine vermesini istedi.

S.B. durumu polise bildirdi. Yaşlı kadınla görüşen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

S.B. kendisini tekrar arayan şüpheliye bankada olan 120 bin TL'sini vereceğini belirtti. Bankaya giren kadın, burada polis tarafından içi kağıt doldurulan bir çanta verilerek evinde beklemeye başladı. Polis, yaşlı kadının evinin çevresinde tedbir alarak şüphelinin gelmesini bekledi. Kadının ikametine gelen 24 yaşındaki yabancı uyruklu M.M.'yi suçüstü yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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