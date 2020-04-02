Polisi aramaktan çekindiğini söyleyen Meryem teyzenin yüreğine su serpti
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Eskişehir, Meryem, Yaşam

Polisi aramaktan çekindiğini söyleyen Meryem teyzenin yüreğine su serpti

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü Meryem teyzenin duyarlılığı duygulandırdı.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:51
Polisi aramaktan çekindiğini söyleyen Meryem teyzenin yüreğine su serpti

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü Meryem teyzenin duyarlılığı duygulandırdı. Polisi sık arayıp meşgul etmekten çekindiğini söyleyen yaşlı kadına bekçi; "Kimsen olmadığı zaman ara 155'i biz sana ne zaman istersen yardımcı oluruz" diyerek yüreğine su serpti.

Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirdiği sokağa çıkma yasağı kapsamında, bu kesimin ihtiyaçlarının karşılanmaya yönelik oluşturulan "Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar sürerken, 155'i arayıp sebze siparişi veren Meryem teyzenin duyarlılığı ise duygulandırdı.

"Polisi bir aradım, ikinciye aramaya sıkılıyorum"

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meryem teyzenin kapısına götürdüğü siparişlerini tek tek sayarak teslim etti. Daha sonra siparişi teslim eden görevli bekçiye teşekkür edip helallik isteyen Meryem teyze, "Belediyede çalışan komşum, "Zabıtanın numarasını da al onlar da yardım ediyor" dedi. Sıkılıyorum, polisi bir aradım, ikinciye aramaya sıkılıyorum dedim. Bana sıkılma dediler" ifadelerini kullandı.

Görevli bekçi ise, "Senin canın sağ olsun Meryem teyzecim, kimsen olmadığı zaman ara 155'i biz veya bizim bir arkadaşımız gelir, sana ne zaman istersen yardımcı oluruz. Sen yeter ki bizlere haber ver. Yaşından dolayı dışarı çıkmamaya çalış. Sizler bizim baş tacımızsınız. Evde durun, kendinize dikkat edin bu bizim için yeterli" diyerek yaşlı kadının yüreğine su serpti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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