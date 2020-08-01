Polisi alarma geçiren otomobil panik yaşattı
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Polisi alarma geçiren otomobil panik yaşattı

Polisi alarma geçiren otomobil panik yaşattı Adıyaman'ın en işlek caddelerinden biri olan Gölbaşı Caddesinin ortasına bırakılan bir otomobil paniğe neden oldu, polis ekiplerini alarma geçiren olayda otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

01.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:03

Polisi alarma geçiren otomobil panik yaşattı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın en işlek caddelerinden biri olan Gölbaşı Caddesinin ortasına bırakılan bir otomobil paniğe neden oldu, polis ekiplerini alarma geçiren olayda otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi eski Eskisaray Polis Merkezi yakınlarında yol ortasına bırakılan 07 LNU 02 plakalı Renault otomobili fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri aracın çevresinde güvenlik önlemleri alarak patlamaya ihtimaline karşı Gölbaşı Caddesini trafiğe kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerine emniyet müdür yardımcıları da gelerek durumu koordine etti. Daha sonra olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapıları kapalı olan aracın yanına çömelerek araç altını ve camlardan içerisini kontrol etti. O esnada otomobilin sahibi aracının başına gelerek aracın kendisine ait olduğunu otomobili yol kenarına park ettiğini ve aracın kendiliğinden ilerleyerek yol ortasına geldiğini söyledi. Polis ekipleri otomobil sahibi olan E.G'den aracın yol kenarına alınmasını istedi. Aracın yol kenarına araç sahibi tarafından alınması sonrasında otomobil içerisinde arama yapıldı. Otomobil içerisinde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisi alarma geçiren otomobil panik yaşattı

Kaynak: İHA

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