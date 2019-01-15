Polisgücü Trophy'de Devlerle Mücadele Edecek

Avrupa'nın açık alan ve salon hokeyinde en güçlü takımlar sıralamasında yerini alan Gaziantep Polisgücü, Şubat ayında devlerle mücadele edecek. Avrupa'nın en üst düzey ligi olan Trophy'de Türkiye'nin gururu olan Polisgücü, en iyi 8 takım arasında boy gösterecek.

Avrupa'nın en üst liginde oynayacaklar

İlk defa bir Türk takımının yer aldığı Trophy liginde Gaziantep Polisgücü, İngiltere'nin East Grinstead, Fransa'nın Amiens SC, İspanya'nın C.H SPV Complutense, Danimarka'nın Soerbymagle HC, Polonya'nın WKS Grunwald Poznan, Hırvatistan'ın Hockey Kulb Zelina ve Çek Cumhuriyeti'nin SK Slavia Prague takımlarıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Gaziantep Polisgücü Şubat ayında Hırvatistan'da yapılacak şampiyonaya A grubundan girecek ve İngiltere'nin East Grinstead, Fransa'nın Amiens SC ile Danimarka'nın Soerbymagle HC takımları arasından çıkarak B grubunun finalistleri ile karşılaşmayı ve ardından da Avrupa'nın en üst liginin şampiyonluk kupasını müzesine taşımayı hedefliyor.

"Bizimle eşleşmek istemiyorlar"

Avrupa'nın bütün liglerinde oynadıkları mücadelelerden şampiyonluklarla ayrılarak artık en üst ligde Türkiye'yi temsil edecek olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Gaziantep Polisgücü, kulüp başkanı Mehmet Kaplan, "Türkiye'de rekorları alt üst ederek açık ara şampiyon olduktan sonra şimdi de sıra Avrupa Trophy liginde mücadele etmeye geldi. Geçmiş yıllarda hokey sporunda Türkiye'nin ismini anmayanlar şimdi Polisgücü'nü duyduklarında aynı grupta eşleşmek istemiyorlar. Avrupa'da hangi takımın yetkilisiyle bir araya gelsek bizi ve Türk hokeyini çok yakından takip ettiklerini ve grup maçlarında karşılaşmak istemedikleri tek takım olduklarını söylemeleri hem kulübüm hem de ülkem adına onur verici duygular yaşatıyor. Bizde Trophy liginde adımızı şampiyon olarak yazdırıp popülerliğimizi daha da üst noktalara taşımak istiyoruz" dedi.

"Dünyanın birçok ülkesinden maç daveti alıyoruz"

Teknik ekip ve sporcuların çalışmalarını canla başla sürdürdüklerini ifade eden Kaplan, "Bundan sonra ki rotamız Şubat ayında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy Şampiyonası. Türkiye ilk kez hokeyin en üst ligi olarak kabul edilen Trophy Ligi'nde Gaziantep Polisgücü tarafından temsil edilecek. Geçen sene bizim için çok güzel bir yıl oldu. Üç ayrı Avrupa şampiyonluk kupasının yanı sıra 3 Türkiye Süper Ligi kupasını Gaziantep'e kazandırdık. Şu anda dünyanın bilinirlik oranı en yüksek takımlarından birisiyiz. Dünyanın birçok ülkesine maç davetleri alıyoruz. Bizlere bu onuru yaşatan başta teknik patronlarımız Yusuf Kasım, Ayşegül Kasım ve Mustafa Karalar olmak üzere kadın ve erkek takımlarımızda görev alan sporcularımıza, yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye şampiyonluğumuzun ardından bizleri bizzat arayarak kutlayan başta sayın valimiz Davut Gül beyefendi olmak üzere, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Faruk Karaduman'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na yönetim kurulunda ki arkadaşlarımıza ve bütün taraftarlarımıza şükranlarımız sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA