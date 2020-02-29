Polisgücü Spor Kulübünden Mehmetçiğe tam destek

29.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:34

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün minik hokeycileri antrenman öncesi İdlib'te uğradıkları hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler'in manevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak ardından İstiklal Marşı okudu. Minik sporcular büyüdüklerinde asker olmak istediklerini de ifade ettiler.



Türkiye'nin dünyada ki en büyük gururu haline gelen Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü sporcuları bu gün düzenlenen antrenmanda İdlib'te şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunarak görev başında ki Mehmetçiklere selam gönderdi. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü alt yapısında görev alan küçük yaşta çocukların da bulunduğu sporcular saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyarak İdlib şehitleri için dua ettiler. Avrupa Şampiyonasına katılan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımları da şampiyona öncesi şehit askerlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak görevli askerlere asker selamı gönderdi.



Mehmet Kaplan: "Vatanımız için canımızı vermeye hazırız"



Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan son günlerde İdlib'te yaşanan olayların ardından şehit olan Mehmetçiklerimizi unutmayacaklarını ifade ederek, "Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve mazlumların korunması için Suriye'de bulunan ve uğradıkları hain saldırı sonrası şehit olan Mehmetçiklerimizin acısını ben ve sporcularımız yüreğimizin en derinlerinde hissettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Değişik yaş gurubundan kız ve erkek sporcularımız kulübümüz tarafından bu ülkenin milli ve manevi değerlerinin bilinciyle yetiştirilmektedir. Gerek Avrupa şampiyonalarında gerekse bu gün antrenman sahalarımızda sporcularımız şehit olan Mehmetçiklerimizin anısına saygı duruşunda bulunarak görevi başındaki askerlerimize asker selamı göndermiştir. Her sporcumuz bir asker adayıdır, bu ülkenin milli birlik ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için kulübümüz bünyesindeki bütün sporcularımız birer Mehmetçiktir. Bizler de aynı bilinçle ülkemizin gelişmesi ve kalkınması, adının spor alanında duyurulması için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Antrenman öncesi şehit asker ve güvenlik görevlilerinin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan ve ardından İstiklal Marşı okuyan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü alt yapı sporcuları antrenman süresince de çeşitli marşlar okuyarak devlete, millete ve vatana bağlılıklarını adeta haykırdılar. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA