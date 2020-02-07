Polisgücü'nün kadınları fırtına gibi esiyor
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Polisgücü'nün kadınları fırtına gibi esiyor

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Buca Halk eğitim Merkezi ile oynadığı karşılaşmayı 10-1 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

07.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:16
Polisgücü'nün kadınları fırtına gibi esiyor

Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Halk eğitim Merkezi ile oynadığı karşılaşmayı 10-1 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.


Karşılaşmayı Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan'da izledi.


Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, THF Türkiye Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig' inde son dönemece girdi. Günün ilk maçını Buca Halkeğitim Merkezi karşısında 10-1'lik skorla kazandı. Ligde şampiyonluk yolunda önemli adımlar atan Gaziantep Polisgücü Hokey takımı, şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmeye hazırlanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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