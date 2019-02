Polisgücü'nün Kadın Hokeycileri Trophy Lig'e Yükseldi

Avrupa'da şampiyonluktan şampiyonluğa koşarak Türkiye'yi başarıyla temsil eden Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, yeni bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'e yükseldi. 2018-2019 Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Türkiye Şampiyonu Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Şubat 2020'de Türkiye'yi Trophy Ligi'nde temsil edecek.

Avrupa'da takım sporlarında başarılı sonuçlara imza atan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, erkeklerden sonra kadın hokey takımıyla da Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'e yükseldi. 2018-2019 sezonu Kapalı Alan Türkiye Süper Ligi Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, 2020'nin şubat ayında Avrupa'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de Türkiye'yi temsil edecek. Gaziantep ve Türkiye için önemli bir başarı olduğunu ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Türkiye'yi bugüne kadar hokeyin değişik kategorilerinde başarıyla temsil ettik ve adımızı sürekli şampiyonlar arasına yazdırmayı başardık. Şubat 2020'de erkek takımımız gibi kadın takımımız da Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de ülkemizi temsil edecektir. Trophy öncesi haziran ayında önümüzde Açık Alan Avrupa Şampiyonası var. Erkeklerde ev sahibiyiz, kadınlarda takımımız Ukrayna'ya gidecek. Her iki takımız da şu anda iki şampiyonaya odaklandı. Gaziantep Polisgücü her zaman sahaya kazanmak için çıkıyor. Bugüne kadar ülkemize 7 Avrupa şampiyonluk kupası getirdik. İnanıyorum ki haziran 2019'da da her iki takımımız şampiyon olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Trophy'de iki takımı var

Gaziantep gündemine düşen ve sporseverlerin sevinçle karşıladığı müjde gibi haber sonrası hokeyseverler, Gaziantep Polisgücü'nün iki takımıyla devler liginde mücadele etmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, duygularını şu ifadelerle paylaştı:

"Maalesef takım sporlarında Avrupa'da Gaziantep Polisgücü dışında bir temsilcimiz yok. Gaziantep bu şansı iyi değerlendirmek zorunda. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Gaziantep'e yapılacak salonlardan birisini 20x40 zemin ölçülerinde parke yaptırmak için gerekli girişimlerde bulunması lazım. Her iki takım Trophy Ligi öncesi hazırlıklarını yeni yapılacak bu salonlardan birisinde ve Gaziantep'te yapmalı." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA