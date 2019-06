Polisgücü'nün Avrupa Şampiyonasındaki Rakipleri Belli Oldu

Açık Alan Kadın ve Erkek Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımlarının rakipleri belli oldu. Her iki takımında şampiyon olmak için sahaya çıkacağını ifade eden Başkan Mehmet Kaplan, Alanya ve Ukrayna'dan kupaları almak için mücadele edeceklerini ifade etti.

2018 yılında katıldıkları EuroHockey Club Challenge 3 2019 Women ve EuroHockey Club Challenge 3 2019 Men şampiyonalarında Avrupa Şampiyonu olan ve iki şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirmeyi başaran Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımları 7-10 Haziran tarihlerinde oynanacak olan her iki şampiyona için hazırlıklarını sürdürürken takımların rakipleri de belli oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda zorlu rakiplerle maç yapılacak

Gaziantep'in ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek olan EuroHockey Club Challenge 3 2019 Men Avrupa Şampiyonasında Gaziantep Polisgücü erkek hokey takımı Bulgaristan'ın FHC Akademik Plus Sofia Kulübü, Danimarka'nın Copenhagen HC Kulübü, Macaristan'ın Soroksri - Olcote HC Kulübü, Ukrayna'nın HC PK-Start Zytomyrskyiv Region Kulübü, Slovenya'nın HK Triglav Predanovci Kulübü ve Norveç'in Furuset Landhockeyklubb kulüpleriyle mücadele edecek.

Hokeyin sultanları zorlu rakiplere hazır

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ise Ukrayna'nın Kiev kentinde gerçekleştirilecek olan EuroHockey Club Challenge 3 2019 Women Avrupa Şampiyonasında Çekya'nın HC 1972 Rakovnk Kulübü, Hırvatistan'ın Hockey Klub Zelina Kulübü, İsverç'in Nacka LHK Kulübü, Hırvatistan'ın HAHK Mladost Kulübü, Portekiz'in Grupo Desportivo do Viso Kulübü ve Ukrayna'nın Kolos Boryspol Kulüpleriyle mücadele edecek. Erkek ve Kadın takımlarının Avrupa'nın çok güçlü takımlarıyla karşılaşacağını ifade eden Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan 2018'de iki takımın da Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Rakiplerimiz güçlü ama bizim takımlarımızda çok güçlü. Maçlara kazanmak ve her iki kupayı Türkiye'ye kazandırmak için çıkacağız. Bugüne kadar takımlarımız Türkiye'ye 7 ayrı Avrupa Şampiyonluk kupası kazandırdı. 2019 yılının açık alan şampiyonları da inşallah bizim takımlarımız olacaktır" dedi. - GAZİANTEP

