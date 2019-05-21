Polisgücü'nden Gazişehir'e Tam Destek

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Gazişehir'i Play-Off maçlarında yalnız bırakmayacak. Kulüp sporcularının ve takımlarının maçı izlemek için stada gideceğini açıklayan Başkan Mehmet Kaplan, "Gaziantep süper ligi hak ediyor. Bu zaferi hep birlikte kutlayacak takımımızı sahada yalnız bırakmayacağız" dedi.

Play-Off'ta Gazişehir-Osmanlıspor maçında takımlarının yanında yer alarak Gazişehri destekleyeceklerini ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, yönetim ve sporcularla birlikte stattaki yerlerini alacaklarını ifade ederek, "Gaziantep süper ligi hak ediyor. Geçen yıl yaşanan talihsizliklerin bu yıl yaşanmamasını diliyor ve Gazişehir'in bu yıl süper lige yükselerek kentimizin adını süper lige yazmasını diliyoruz. Bu şehir süper ligde olmayı hak ediyor. Ligin başından bu yana büyük bir mücadele veren Gazişehir Spor Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu ve yönetimini kutluyoruz. Bizlerde bütün takımlarımız ve sporcularımızla birlikte Gazintep'i süper lige taşıyacağına inandığımız takımımız Gazişehir'i desteklemek için yarın Kalyon Stadında yerimizi alacağız. İnanıyorum ki süper ligi mücadelemizden zaferle çıkacak ve bu zaferi bütün Gaziantep ve Gaziantepliler hep birlikte kutlayacağız. Tamımıza Play-Off'ta başarılar diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA