Polisgücü erkek ve kadın takımları Avrupa şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

2018-2019 Türkiye Hokey Federasyonu Açık Alan Süper Ligi kadın ve erkek kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü takımları, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan 7-10 Haziran tarihleri arasında Alanya ve Ukrayna'da gerçekleştirilecek olan Açık Alan Avrupa Şampiyonasına katılacak kadın ve erkek takımlarını, Gaziantep'te yaptığı son antrenmanda yalnız bırakmadı. Antrenmanı izleyen Başkan Mehmet Kaplan, Başantrenör Yusuf Kasım, antrenörler Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar'dan çalışmalar ve takımların son durumu hakkında bilgi aldı. Şampiyonluk geleneğinin bozulmayacağına inandığını ifade eden Kaplan kadın ve erkek takımlarının şampiyonluk kupalarıyla Gaziantep'e döneceğine inandığını ifade etti.

"Kupaya inancımız sonsuz"

Her iki takımın da geçen yıl açık alanda Avrupa Şampiyonu olduğunu ve Türkiye'ye iki şampiyonluk kupası getirdiğini hatırlatan Kaplan, "THF 2018-2019 Süper Liginde de iki takımımız birden Türkiye Süper Lig Şampiyonu olmayı başarmıştı. ve Gaziantep'e iki kupayla dönmüştü. Bu yıl EuroHockey Club Challenge III, kategorisinde yarışacak takımlarımızın bu şampiyonayı da şampiyon olarak tamamlayıp EuroHockey Club Challenge II gurubuna yükseleceklerine inanıyorum. Kamp sürecimiz bugün sona erdi. Sporcularımız yüksek moral ve motivasyona sahip. Kadın takımımız 5 Haziran Çarşamba günü Ankara aktarmalı Ukrayna'nın Kiev kentine gidecek. 6 Haziran'da burada son çalışmalarını yaparak 7 Haziran itibarıyla şampiyonluk için sahaya çıkacak. Rakipler güçlü ama kadın takımımızın o kupayı alacağına inancımız sonsuz. Rakiplerimizi yakından tanıyoruz. Erkek takımımız ise Gaziantep'in ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek şampiyonaya 5 Haziran Çarşamba günü kara yoluyla gidecek ve oradaki son çalışmalarını yaparak maçlarına çıkacaklar. Her iki takımımız bu kentin takımıdır. Sporcularımız sahaya yürekleriyle çıkacak ve bu zorlu maçları kazanarak gelecektir. Şampiyonluk geleneğimizi bozmadan Türkiye'ye iki yeni şampiyonluk kupası kazandıracağımıza inanıyoruz. Her iki takımımıza da Avrupa Şampiyonasında başarılar dilerken sporcularımızın, Gazianteplilerin ve bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kadın takımı uçakla erkek takımı otobüsle yola çıkacak

Alanya'da oynanacak olan 'EuroHockey Club Challenge III Men' ve Ukrayna'nın Kiev kentinde oynanacak olan . 'EuroHockey Club Challenge III Women' şampiyonalarına katılacak olan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımları 5 Haziran'da yola çıkacak. Kadın takımının 5 Haziran'da Ankara aktarmalı Kiev'e hareket edeceği, erkek takımının ise karayolu ile Gaziantep'ten Alanya'ya hareket edeceği açıklandı. - GAZİANTEP

