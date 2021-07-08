Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
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Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar

Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Taksim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Evrakları eksik olan ve seçerek müşteri alan taksi sürücüleri, polis ekiplerine ne kadar dil dökse de cezadan kurtulamadı.

Trafik şube ekipleri Taksim'de denetim yaptı. Denetimler kapsamında durdurulan sürücülerin evrak kontrolü yapıldı. Denetim sırasında iki taksi sürücüsüne eksik evrak bulundurma ve seçerek müşteri almadan ceza yazıldı. Yazılan cezalara tepki veren taksi sürücüleri, polis ekiplerine ne kadar dil dökseler de cezadan kurtulamadı. İki taksi sürücüsüne toplam bin 800 TL para cezası yazılırken, araçları da bağlanarak çekici ile götürüldü. Cezadan kaçamayan sürücüler o anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Ceza yiyen taksi sürücülerinden Ayhan Uykucu, "Evrak eksikliğinden ceza yedim. Araçta iki şoför bulunmak zorunda tamam. Biri mal sahibi biri de benim. Bu arabada iki şoför lazım değil mi ? Tamam gerekli. Arabada iki şoför var zaten. Mal sahibi ve ben. Üçüncü şoför gerekli değil ki zaten. Bin 300 lira artı çekici parası ceza yedim. Araba da bağlanıyor şu anda" dedi. - İSTANBUL

Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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