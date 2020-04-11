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İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Polis, Güncel

Polise yalvardılar ama cezadan kaçamadılar

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 İlde uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen ve polise yakalanan 2 kişi ceza yememek için elinden geleni yaptı.

11.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:06
Polise yalvardılar ama cezadan kaçamadılar

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 İlde uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen ve polise yakalanan 2 kişi ceza yememek için elinden geleni yaptı. Ekmek almak için dışarı çıktıklarını ve yasağı bilmediğini söyleyen 2 arkadaş, polislere bir daha ki sefere 10 bin TL ceza kesilmesini bile teklif etti.

Ülkede 30 büyükşehir ve Zonguldak için gelen dışarı çıkma yasağının ardından Gaziantep'te de polis ekipleri, sokaklarda denetimlerini sıklaştırdı. Oluşturulan kontrol noktalarında uygulama yapan trafik polisleri ve zabıta ekipleri durdurdukları araçlarda izin belgesi ve içindekilerin mesleğini sorarak, yasağa riayet etmeyenleri tespit etti.

Ekipler, yasağa uymayan vatandaşlara gerekli cezai işlemi uyguladı

Ekiplere yalvardılar

Polis ekipleri durdurdukları araçta bulunan 2 kişi uzun süre polis ekiplerine ceza kesmemesi için yalvararak dil döktü. Ekmek almak için sokağa çıktığını belirten 2 arkadaş, polis ekiplerine kendilerini bir seferlik af etmelerini istedi. Ekiplerin işlemi yapmak zorunda olduğunu belirtmesi üzerine uzun süre dil döken arkadaşlar, polisin kararlı tutumunun ardından ise büyük üzüntü yaşadı.

"Bu sefer bırak bir daha ki sefere 10 bin yaz"

Elleri ile yüzlerini kapatan 2 arkadaş polisin kararlılığına rağmen pes etmedi. Yine polisleri ikna etmeye çalışan arkadaşlardan biri, "Abi bu sefer bırak. Gerçekten bilmiyorduk yasak olduğunu. Ekmek almaya gidiyoruz. İstersen gel bak. Bu son olsun, bir daha ki sefere istersen 10 bin TL yaz" diyerek ekiplere yalvardı.

Sosyal mesafeyi koruması ikazı

Ekmek almak için bir kişinin dışarı çıkabileceğini belirten polis ise televizyon gazete ve internet sitelerinde yasağın olduğunu hatırlatarak, "Siz yasağa uymadınız, yakalandınız. Ben de sizi gördüm, işlem yapmam gerekiyor. İşleminizi yaptım. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu. İşlemi yapan polis ekibi, kendisine çok yaklaşan 2 arkadaşı sosyal mesafeyi aşmaması için ikaz ederek, kendisinde uzaklaştırdı.

İmza atmak istemedi

Tutanağı ve ceza makbuzunu hazırlayan polis, işlemleri tamamladıktan sonra 2 arkadaştan evrakları imzalamasını istedi. Evrakları imzalamak istemeyen arkadaşlar, ekipleri bir süre daha ikna etmeye çalıştı. Polisin evrakların imzalanmaması halinde itiraz hakkı olmayacağını söylemesi üzerine iki arkadaş imzayı attı. İki şahıs, polislerin ikazı üzerine

Uygulanan cezayı yememek için polise dil döken iki arkadaş 'abi bu sefer bırak bir dahakine 10 bin yaz' dese de cezadan kurtulamadı. Yazılan makbuzu imzalayan iki arkadaş daha sonra evlerinin yolunu tuttu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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