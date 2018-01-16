Polise Yakalanacağını Anlayan Hırsız İntihara Kalkıştı

Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girmek istediği bina önünde polisi görünce, apartmanın 6 katına çıkarak, pencereden aşağıya sarktı. İntihar edeceğini söyleyen şahıs, olay yerine çağrılan babası tarafından ikna edildi.

ŞÜPHELİ HARETKETLERİ YÜZÜNDEN YAKAYI ELE VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlıktan sabıkası olan ve hurdacılık yapan B.Ç, Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Diş Hastanesi yanında bulunan 6 katlı bir apartmanın çevresinde dolaşması ve şüpheli hareketleri üzerine vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Olay yerine gelen polisleri gören B.Ç, polislerden saklanmak için hırsızlık için gitmeyi planladığı apartmanın içerisine girdi.

Binanın 6. katında inşaat halindeki bir daireye giren B.Ç, polislerin de peşinden geldiğini görünce dairenin penceresinden sarkarak, intihar etmek istedi.

Polislerden peşini bırakmalarını isteyen B.Ç, polisler çekilmezse binadan atlayacağını söyledi.

HIRSIZI BABASI İKNA ETTİ

Polisin yaklaşık 1 saat süren çabaya rağmen ikna edilemeyince, bu kez babası olay yerine çağrıldı. Babası ile kısa bir süre görüşen şahıs, ikna olarak polise teslim oldu.

Hırsızlıktan sabıkası olan ve araması bulunduğu belirtilen B.Ç, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. B.Ç, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.