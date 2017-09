Polise Teslim Olan Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Samsun'da tabancayla bir kişiyi öldüren genç, polise teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Lise Caddesi'ndeki bir büfede ikinci kattaki ofiste 3 gün önce meydana gelmişti. Büfe sahibi Abdurrahman C. (25) alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu Murat Sarıçobanoğlu'na (32) tabancayla ateş açarak olay yerinde öldürmüştü.



Olaydan sonra kaçan Abdurrahman C., polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Abdurrahman C., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN