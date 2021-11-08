Polise silah çekerek direnen sanığa yeniden yargılandığı davada zorla getirme kararı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı minibüsle yakalandığı sırada polise direnerek silah doğrultan Ömer Ö.'ye (21) 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan verilen 3 yıl 1 ay hapis cezası kararını İstinaf mahkemesi bozdu. Yeniden yargılanmasına başlanan Ömer Ö., duruşmaya katılmayınca zorla getirme kararı çıkarıldı.

Geçen yılbaşı gecesi Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde polis ekipleri, Ömer Ö. yönetimindeki 38 FP 712 plakalı minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi gözaltına almak isterken arbede yaşandı. Polis memurlarına silah doğrulttuktan sonra kaçmaya başlayan Ömer Ö., Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyonla, saklandığı su kanalında yakalandı. Ömer Ö., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Ömer Ö., duruşmaya katılmadı, şikayetçi polis memurları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Ömer Ö. hakkında zorla getirme kararı çıkarılarak bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.