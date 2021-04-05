Polise silah çekerek direnen sanığa, 3 yıl 1 ay hapis

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı minibüsle yakalandığı sırada polise direnerek silah doğrultan Ömer Ö. (21) 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklu yargılandığı davada 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı minibüsle yakalandığı sırada polise direnerek silah doğrultan Ömer Ö. (21) 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklu yargılandığı davada 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yılbaşı gecesi Melikgazi ilçesindeki Germir Mahallesi'nde meydana gelen olayda polis ekipleri, Ömer Ö. yönetimindeki 38 FP 712 plakalı minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi gözaltına almak isterken arbede yaşandı. Polis memurlarına silah doğrulttuktan sonra kaçmaya başlayan Ömer Ö., özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, saklandığı su kanalında yakalandı. Ömer Ö., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanık Ömer Ö., karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen sanık Ömer Ö., "Kimseye silah doğrultmadım. Kendi kafama doğrultup, 'bırakın gideyim' dedim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Ömer Ö.'ye, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanık, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN