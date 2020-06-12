Polise saldıranlar adli kontrol şartıyla serbest (2) İTİRAZ ÜZERİNE 2 KİŞİ TUTUKLANDIMuğla'da, ceza kesmek isteyen polis ekibine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

İTİRAZ ÜZERİNE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Muğla'da, ceza kesmek isteyen polis ekibine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Bunun üzerine şüphelilerden Mahmut Ş. ile Umutcan Ş., yeniden gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: DHA