Polise saldıranlar adli kontrol şartıyla serbest (2)
İTİRAZ ÜZERİNE 2 KİŞİ TUTUKLANDIMuğla'da, ceza kesmek isteyen polis ekibine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.
12.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:20
İTİRAZ ÜZERİNE 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Muğla'da, ceza kesmek isteyen polis ekibine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Bunun üzerine şüphelilerden Mahmut Ş. ile Umutcan Ş., yeniden gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: DHA