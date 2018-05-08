Cono'lar Birbirine Girdi, Polis Yaralandı
Adana'da 155 polis imdat hattına gelen ihbar üzerine hareket eden polis ekipleri Cono aşiretinin aile içi kavgasına müdahale etti. Yaşanan arbedede polis parke taşlarıyla saldırıya uğrarken bir polis hafif şekilde yaralandı.
Adana'da aile içi kavga ihbarına giden polis parke taşlarıyla saldırıya uğradı. Bir polisi yaralayan "Cono" aşireti mensuplarına biber gazı ve copla müdahale edildi, 3 kişi gözaltına alındı.
POLİSE PARKE TAŞLARIYLA SALDIRDILAR
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 155 polis imdat hattına merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi 483 Sokak'taki bir evde aile içi kavga olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine Yüreğir polisi bildirilen adrese gitti. Kavgayı ayırmaya gelen polisleri gören "Cono" aşireti mensupları kendi aralarındaki kavgayı bırakıp polise taş atarak saldırdı. Polis saldırı üzerine yardımcı ekip istedi. Bir süre bekleyen polis yardımcı ekiplerin gelmesiyle kendilerine taşla saldıran şahısları gözaltına almak için mahalleye tekrar girdi. Zanlılar tekrar direnip polise parke taşı ve sopalarla saldırdı. Atılan bir parke taşı parçası polisin son anda fark etmesiyle isabet etmedi.
HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Polis bunun üzerine saldırganlara cop ve biber gazlarıyla müdahale etti. Polisin müdahalesi sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Biber gazından ise çok sayıda kişi etkilendi. Bazı kadınların biber gazından etkilendiği için gözüne limon bastırdığı görüldü. Bir polis ise çıkan olaylarda elinden hafif şekilde yaralandı.
Zanlılar polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri biber gazından etkilenenlere müdahale etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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bunlar zaten adanayı berbat edenler nerden geldikleri belli olmayan lar adananın adını kötülüyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Geçenlerde bunlarla ilgili bir belgesel izledim''ali soğ yalçın çek''diyordu bir bayan, günlerce dilime takıldı bu söz, en sonunda psikiyatriye gittim, muayene olurken gözüm doktorun adına takıldı, Dr. Ali YALÇIN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BUNLARIN TC KİMLİKLERİNİ ALIP MÜLTECİ DURUMUNDA SURİYEYE GÖNDERMELRİ LAGZIM SURİYELİLER BUNLAR 10 KAT DAHA FAYDALILAR...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH BUNLARDAN KORUSUN BİZİ...BUNLAR NASIL İNSANLAR YA ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hiç bir polis ve güvenlik görevlisi Cono ların karıştığı bir olaya gitmek istemiyor ve çoğu zaman gitmiyorlar.Bu sefer Devleti arkasında hissetmeyen vatandaş,evine hırsız girse ,gaspa uğrasa bile bunlardan şikayetçi olmuyor başıma bela almayım diye..Bunlarda tıpkı fetö gibi suç örgütü 7 si de aynı 70 i de.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır