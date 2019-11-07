Polise rüşvet teklif ettiği iddia edilen sürücü tutuklandı

07.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:58

Muğla'nın Milas ilçesinde polise rüşvet vermek istediği ileri sürülen sürücü tutuklandı.

Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Milas-Bodrum kara yolunda A.G. idaresindeki 34 UZ 3630 plakalı otomobili durdurdu.

Sürücünün alkollü olduğu ve daha önce "alkollü araç kullanmak"tan ehliyetine el konulduğu anlaşıldı.

A.G'nin bu sırada polislere kendisine işlem yapmamaları için 100 dolar rüşvet vermek istediği iddia edildi.

Hakkında "ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak"tan işlem başlatılan A.G, polise rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Üç ayrı suçtan da arandığı belirlenen ve işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA