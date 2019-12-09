: Polise rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı

09.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:20

Fatih ilçesinde, polis ekiplerine rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta Nişanca Mahallesi'nde bir adresin randevuevi olarak kullanıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Adresi takibe alan ekipler, evden çıkan Adem Ö. ve Mehmet K'yi durdurdu. Şüpheliler, adrese 200 lira karşılığında fuhuş amaçlı gittiklerini itiraf etti.

Eve giden polise kapıyı açan Azerbaycan uyruklu Zeynep H'yi telefonla arayan ve aracı olduğu belirlenen bir şüpheli, görevli memurlara 10 bin lira verilerek şüphelilerin bırakılmasını talep etti.

Aracıyla telefonla görüşen polis, rüşvete ikna olmuş gibi davranarak Yedikule Mahallesi'ndeki buluşma noktasına gitti. Burada kendisini aracının gönderdiğini söyleyen Celal Y. ile parayı verdiğini söylediği Mehmet E. gözaltına alındı.

Celal Y. ve Mehmet E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, "fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama ile görevli memura rüşvet verme" suçlarından tutuklandı.

Polisin kendisini "Ebru" olarak tanıtan aracıyı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu