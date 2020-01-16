Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı - Haberler

Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis memuruna mukavemette bulundukları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

16.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:51
Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı

'ın ilçesinde polis memuruna mukavemette bulundukları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Hulusi Efendi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde tartışan taraflara müdahale etmek isteyen polis memuruna mukavemette bulunan U.H., S.Ç. ve F.Ç., ihbar üzerine bölgeye gönderilen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların üst aramasını yapan polisler, ruhsatsız tabanca ile pala ele geçirdi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece silahlı tehdit ve görevli memura mukavemet suçundan tutuklandı.


3 şahıs, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • SİVASLI:
    millet iyice soytarılaştı Ali kıran baş kesen olmaya çalışıyor cebi 3 kuruş para görünce ne oldum delisi oluyor
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler