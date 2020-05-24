Polise kürekle saldırdı
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Polise kürekle saldırdı

Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs, kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa ve polise kürekle saldırdı.

Polise kürekle saldırdı
24.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:30

Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs, kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa ve polise kürekle saldırdı.

Sahipata Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Osman G., kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa taşla saldırdı. Ambulansın camının kırılması sonucu bir sağlık görevlisi de yaralandı. Daha sonra olay yerine gelen polise de kürekle saldıran Osman G., polis memuruna yere düşmesine rağmen vurmaya devam etti. Olay yerinden kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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