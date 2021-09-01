Polise kimliğini vermek istemeyen kazazede sürücü biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uygulama noktasından kaçmak istediği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil şarampole uçtu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uygulama noktasından kaçmak istediği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil şarampole uçtu. Arkadaşıyla birlikte kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kimlik göstermesini isteyen polise direnince arbede yaşandı. Uzun süre polise direnen sürücü, biber gazı ile müdahale edilince bu defa yalvarmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Abdullah F., arkadaşı Nihat A. ile birlikte 33 NPZ 76 plakalı Hyundai marka otomobille Suruç ilçesine giderken yol üstündeki polis uygulamasını fark etti. İddiaya göre şahıslar, uygulama noktasına takılmamak için yan yola girmek isterken araç kontrolden çıktı. Takla atan otomobil şarampole devrildi.

Burunları bile kanamadı

Kazayı gören polis ekipleri araçtakilere yardım etmek için olay yerine gitti. Araçta 2 kişinin olduğunu belirleyen polis ekipleri, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki iki kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahısların yaralı olmadığını tespit etti.

Polis kimlik isteyince ortalık karıştı

Şahsıların hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, kimliklerini istedi. Kimliğini vermek istemeyen Abdullah F. ile polis memuru arasında tartışmaya başladı. Uzun süre kimliğini vermemek için direnen şahıs ile polisler arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Çevredekiler de şahsı kimliğini vermesi için ikna etmeye çalıştı. İkna edilemeyen şahsa biber gazı ile müdahale eden polisler, yere yatırıp gözaltına aldı.

Önce kafa tuttu, sonra yalvardı

Dakikalarca polise kimlik göstermemek için direnen sürücü, yere yatırılıp etkisiz hale getirilince bu defa yalvarmaya başladı. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edilen şahıslar karakola götürüldü. Gerekli testleri yapılan her iki şahsın da uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı