Polise Kavga İhbarlı 173. Yıl Sürprizi

Polis teşkilatının kuruluşunun 173. yılı nedeniyle Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir grup öğrenci yaptıkları kavga ihbarı sonrasında polise konfetili, pastalı kutlama sürprizi yaptı.

Kırşehir'de emniyet görevlilerinin katıldığı programda, teşkilatın 173. yılı nedeniyle İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Cacabey Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Emniyet Müdürü Akyüz, anayasa ve kanunlar doğrultusunda polis teşkilatının görev yaptığını söyledi.

İl merkezinde gerçekleştirilen çelenk sunumunda Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Askerlik Şubesi Başkanı Per. Yzb. Harun Ağaç, Kırşehir POMEM Müdürü Kasım Varol, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Yaptıkları kavga ihbarı ile polise pasta kestiler

Kaman ilçesinde bir grup öğrenci ise yaptıkları kavga ihbarı ile 173. yılı kutlanan polis teşkilatı görevlilerine pasta kesti. Şehit Deniz Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, 155 hattına kavga ihbarı yaptı.

Polisin okula gelmesi sonrası öğrenciler 173. yıl anısına konfeti patlattı. Polisi, Türk bayrakları ile karşılayan öğrenciler, Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere pasta ikram etti.

Polisler, 155 hattına okuldan bıçaklı kavga ihbarı üzerine geldiklerini söylerken, okul yönetimi ve rehber öğretmeni Kübra Arı da öğrencilerin davranışlarının kendilerini duygulandırdığını ifade etti. - KIRŞEHİR