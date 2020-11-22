Polise "Kapa çeneni" diyen kadın turistler gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polise "Kapa çeneni" diyen kadın turistler gözaltına alındı

22.11.2020 15:50 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:37

İstiklal Caddesi'nde yapılan maske ve sigara denetimi sırasında ceza yazılan iki kadın turist ve polis arasında tartışma çıktı.

İstiklal Caddesi'nde yapılan maske ve sigara denetimi sırasında ceza yazılan iki kadın turist ve polis arasında tartışma çıktı. Polise İngilizce 'Kapa çeneni' diyen kadın turist gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara denetimi yaptı. Denetlemelerde maske takmayan ve sigara içen 40'ı aşkın kişiye ceza kesildi. Polis, iki yabancı kadın turiste de maske takmadıkları için ceza kesileceğini söyledi. Fas uyruklu Hollanda vatandaşı oldukları öğrenilen iki kadın turist, o sırada kendilerini görüntüleyen basın mensubunu fark etti. Kadınlardan biri kamerayı işaret ederek, görüntü vermek istemediklerini söyledi. Bunun üzerine devreye giren bir polis, görüntü alan kişinin gazeteci olduğunu ve çekim yapabileceğini belirtti. Ancak kadınlar polisle tartışmaya başladı. Telefonu çıkaran kadın turist kendilerine açıklama yapmaya çalışan polisi gizlice görüntülemeye başlayınca, polis müdahale ederek telefonunu aldı. Kadın turistin polise İngilizce "O beni çekebiliyorsa ben de seni çekebilirim, kapa çeneni" demesi üzerine polis iki kadını gözaltına alarak karakola götürdü.

Öte yandan, yapılan tüm uyarılara ve kısıtlamaya rağmen caddede maske takmayan ve sigara içen çok sayıda kişinin olduğu görüldü. Çenelerinin altındaki maskeleri kendilerini görüntüleyen kameraları fark edince takan bazı turistlerin pişkin bir şekilde gülmesi de bu kadarına pes dedirtti.

-İHA-

Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Polise 'Kapa Çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
Polise "Kapa Çeneni" diyen kadın turistler gözaltına alındı
Maske takmayı reddeden şahıs polise direnince gözaltına alındı
Maske takmayı reddeden şahıs polise direnince gözaltına alındı
Sarhoş kadın turistler, 'Bizi taciz etti' deyip yaşlı adamı sokak ortasında dövdü
Sarhoş kadın turistler, "Bizi taciz etti" deyip yaşlı adamı sokak ortasında dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Teoman Berkun Oya Acun Ilıcalı Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Lance Stroll Sergen Yalçın Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kamu Bursa Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polise "Kapa çeneni" diyen kadın turistler gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 16:37:57. #1.15#
title