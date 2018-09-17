Polise Kafa Atmaya Adli Kontrol

Polise Kafa Atmaya Adli Kontrol

Samsun’da görevli polis memuruna kafa attığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Polise Kafa Atmaya Adli Kontrol

Samsun'da görevli polis memuruna kafa attığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görevli polis memuruna hakaret edip, tehdit ederek mukavemette bulunarak kafa atarak yaraladığı iddia edilen 22 yaşındaki H.U., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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