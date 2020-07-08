Polise hakaretler savuran yarbaya kötü haber
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Polise hakaretler savuran yarbaya kötü haber

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise, "Ben yarbayım. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" diye hareketlerde bulunan yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Polise hakaretler savuran yarbaya kötü haber
08.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:03

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise, "Ben yarbayım. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" diye hareketlerde bulunan yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Olay, 31 Mart tarihinde saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan otoyol gişesinde meydana geldi. Gişelerde kurulan kontrol noktasında polis ekipleri tarafından Balıkesir'den gelen 34 AAS 829 plakalı otomobil durduruldu. Ekipler otomobil sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını vermesi talebinde bulunurken, alınan korona virüs tedbirleri kapsamında sürücüye, "Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?" diye soruldu. M.M., polis ekiplerine kendisinin yarbay olduğunu söyledi. Ekiplerin ısrarla ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine yarbay olduğunu tekrar belirten otomobil sürücüsü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

"SENİN MAAŞIN KAÇ PARA? EDERİN KAÇ PARA? YARBAYIM BEN"

Durdurulduğu için tartışmaya başlayan M.M.'nin, polis memuruna, "Senin amirin bile daha asteğmen, senin amirine dahi askerlik yaptırdım ben" demesi üzerine emniyet mensubu, "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen M.M, "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam seni ilgilendirmiyor? Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı geriye kaldık? Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben, yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, senin ederin kaç para?" diye hakaretlerde bulundu.

Olay yerinde bulunan genç komiser yardımcısına da çatan yarbay, "Benim maiyetimdeki adam benim yanımda konuşamaz. Sen de maiyetine sahip çıkacaksın, yoksa sana saygısızlık yapıyor, bana yapmıyor" dedi.

Bağırıp çağıran M.M, daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı. Hakaretler savuran M.M.'nin İstanbul Okmeydanı'nda eski GATA Askeri Hastanesi olarak bilinen Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi doktoru olarak görev yapan tabip yarbay olduğu öğrenildi. M.M. hakkında görevli polis memurları suç duyurusunda bulundu.

Münakaşa anında çekilen videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tamamlanan soruşturmanın Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamesi açıklandı. İddianameye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Ceza Kanunu 106/1-2.cümle, 125/1-3a-4 ve 53/1 maddeleri uyarınca yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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