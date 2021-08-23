Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden gündem oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız

Kendisini durdurup kimlik isteyen polise hakaret eden AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yaptığı açıklamada özür dilemek yerine polisleri suçlayan Yılmaz'ın Meclis'te yaptığı bir konuşma yeniden gün yüzüne çıktı. Yılmaz, bahsi geçen konuşmasında, "Bağırta bağırta Akdeniz belediyesini aldık, kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyükşehri alacağız" demişti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir ihbar üzerine aracı durdurulan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kendisini durduran polislere "Ekibe tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur? Ne zaman Erdemli'ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Adını verir misin sen? Ş…efsize bak" sözleriyle hakaretler savurdu. Yılmaz'ın videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÖZÜR DİLEMEK YERİNE POLİSİ SUÇLADI

Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Yılmaz, bir açıklama metni yayınladı ve hakaret ettiği polislerden özür dilemek yerine onları suçlayarak "Yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" satırlarına yer verdi.

KULLANDIĞI İFADELER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İki gündür sosyal medyanın gündemini meşgul eden Zeynep Gül Yılmaz'ın daha önce de milletin temsil edildiği TBMM'de muhalefet için kullandığı ifadeler tartışma yaratmıştı. AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni almasıyla ilgili "Bağırta bağırta Akdeniz belediyesini aldık, kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyükşehri alacağız" demişti.

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Yılmaz'ın aracının ihbar üzerine durdurulmasıyla ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, olayın çarpıtıldığı vurgulandı. Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde bir ay önce, 18 Temmuz 2021 günü 18:30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili olarak Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır. Bahse konu olayda Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları trafik kanununun 71. maddesi g bendinde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir.

"YASAL MEVZUATIN DIŞINA ÇIKTILAR"

İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş, ancak mesele il emniyet müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tespit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki; görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."