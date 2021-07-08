Polise "güvenli müdahale" eğitimi gerçeğini aratmadı
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Polise "güvenli müdahale" eğitimi gerçeğini aratmadı

Polise 'güvenli müdahale' eğitimi gerçeğini aratmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli 200 polis memuruna olası terör ve asayiş olaylarında "şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi" gerçeğini aratmadı.

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli 200 polis memuruna olası terör ve asayiş olaylarında "şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi" gerçeğini aratmadı.

Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından olası terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek ve uygulama noktalarında güvenli müdahale etkinliğini artırmak üzere 200 polis memuruna eğitim verildi.

Eğitimlerde önce personele salonlarda "Şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi" verildi. Daha sonra pratik uygulama yapıldı. Kaçan bir kişiyi durdurup etkisiz hale getirilmesi temsili olarak gösterildi. Uygulama esnasında kaçan aracın kapan atılarak yolda nasıl durdurulması gerektiği gösterildi. Ayrıca durdurulan araçtaki şahsın silah çekilerek gözaltına alınması gerçeğini aratmadı. - ADANA

Polise 'güvenli müdahale' eğitimi gerçeğini aratmadı
Polise 'güvenli müdahale' eğitimi gerçeğini aratmadı
Polise 'güvenli müdahale' eğitimi gerçeğini aratmadı
Polise 'güvenli müdahale' eğitimi gerçeğini aratmadı
Polise 'güvenli müdahale' eğitimi gerçeğini aratmadı
Polise 'güvenli müdahale' eğitimi gerçeğini aratmadı
Polise 'güvenli müdahale' eğitimi gerçeğini aratmadı
Polise 'güvenli müdahale' eğitimi gerçeğini aratmadı
Polise 'güvenli müdahale' eğitimi gerçeğini aratmadı
Polise 'güvenli müdahale' eğitimi gerçeğini aratmadı
Polise 'güvenli müdahale' eğitimi gerçeğini aratmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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