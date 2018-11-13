Polise Direnip Yaralayan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da 2 polise mukavemette bulunup yaralayan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.U.(18) ve E.R.P.(19) bıçakla bir kişiyi kovalayınca bu sırada olayı gören polis memurları A.Ö. ve H.Ü. olaya müdahale ederek saldırganları kovalamaca sonucu yakaladı. Polislere direnip taşkınlık yaparak mukavemette bulunan B.U. ve E.R.P. polis memurlarından birinin parmağının kırılmasına, diğer polisin de omzunun çatlamasına sebep oldu. Gözaltına alınan ve Gazi Polis Merkezine teslim edilen B.U. ve E.R.P. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN