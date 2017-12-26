Polise Çelişkili Cevap Verince Araca Gizledikleri Eroinle Yakalandılar

Ankara'da polisin rutin kimlik kontrolü uygulamasında durdurulan İran plakalı aracın sürücüsü ile yanındaki kişi "Yolculuk nereye?" sorusuna farklı yanıtlar verince şüphe üzerine yapılan ayrıntılı aramada araçta 16 kilogram eroin ele geçirildi.



Yılbaşı öncesi şehir girişlerinde uygulamalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, Samsun Yolu Kayaş girişi mevkisinde yaptıkları rutin çalışma sırasında İran plakalı bir aracı durdurdu.



Araçta bulunanların kimliklerini kontrol eden ekipler "Yolculuk nereye?" diye sorunca sürücü M.M. "Bursa'ya", yanındaki T.D. ise "İstanbul'a" yanıtlarını verdi.



Farklı cevaplar karşısında şüphelenen polisler, bunun üzerine araçta arama yapılması için ekip arkadaşlarından yardım istedi.



Araçta detaylı arama yapan polis ekipleri gizlenmiş vaziyette özel olarak paketlenmiş 16 kilogram eroin buldu. Bunun üzerine İran uyruklu M.M, T.D. ve P.D. gözaltına alındı.



Söz konusu kişilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.