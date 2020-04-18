POLİSE ÇAY VE BÖREK İKRAMI Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHASultangazi'de ilçe belediyesi ve vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle görev yapan polislere çay, yaprak sarması ve börek ikram etti.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi'de ilçe belediyesi ve vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle görev yapan polislere çay, yaprak sarması ve börek ikram etti. Sultangazi'de ilçe belediyesi ve vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle görev yapan polislere çay, yaprak sarması ve börek ikram etti.Sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerlerden biri olan İstanbul'un Sultangazi ilçesinde devriye gezen polis ekiplerine ilçe belediyesine ekipler çay ikramında bulundu. Bazı vatandaşlar ise evlerinde hazırladıkları börek ve yaprak sarması ikramında bulundu.

Kaynak: DHA