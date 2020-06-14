Polise çarpıp kaçan ve aracında 38 kilo esrar bulunan şüpheli tutuklandı
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Polise çarpıp kaçan ve aracında 38 kilo esrar bulunan şüpheli tutuklandı

Polise çarpıp kaçan ve aracında 38 kilo esrar bulunan şüpheli tutuklandıADANA'da, 'dur' ihtarı yapan polise çarpıp kaçan ve yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan Suriye uyruklu Abdisselam Hamdo Asali, mahkemece tutuklandı.

14.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:03

Polise çarpıp kaçan ve aracında 38 kilo esrar bulunan şüpheli tutuklandı

ADANA'da, 'dur' ihtarı yapan polise çarpıp kaçan ve yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan Suriye uyruklu Abdisselam Hamdo Asali, mahkemece tutuklandı. Şüphelinin otomobilinde 38 kilo 200 gram esrar ele geçiren polis ekipleri, 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolu Suluca mevkisinde, 12 Haziran Cuma gecesi uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesi yönünden gelen 27 MS 182 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasındaki polise çarparak, yaralanmasına neden oldu ve kaçmaya başladı. Şüpheli, D-400 yoluna çıkıp, ters şeride girerken, İncirlik mevkisindeki polis uygulama noktasında aracın lastiğine ateş açıldı. Lastiği patlamış olarak araçla birkaç kilometre daha giden şüpheli, Sezai Karakoç Bulvarı Kavşağı'nda yolunu kesen polislerce yakalandı. Şüphelinin, Suriye uyruklu Abdisselam Hamdo Asali olduğu belirlendi. Otomobilde inceleme yapan ekipler, kapı döşemeleri ile kaputun altında paketlerle zulalanmış 38 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili teknik takibe takılan 4 kişinin daha izini süren polis ekipleri, Hamza Hamdo, Kamil Alsafuk, Sair Hammudi ve Mahmud Zartit'i de saklandıkları adreslere yaptığı baskında yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdisselam Hamdo Asali, Hamza Hamdo, Kamil Alsafuk, Sair Hammudi ve Mahmud Zartit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polise çarpıp kaçan ve aracında 38 kilo esrar bulunan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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