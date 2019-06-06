Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı
Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandıGAZİANTEP - Gaziantep Hürriyet Caddesi'nde dur ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpan şahıs yakalandı.
Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep Hürriyet Caddesi'nde dur ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpan şahıs yakalandı.
Olay 20 gün önce meydana geldi. Gaziantep Hürriyet Caddesi'nde polisin uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan Cumali D. Otomobiliyle polise çarparak kaçtı. Polisin araştırmaları sonucu şüpheli Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalandı. Şüphelinin aracında bir adet ruhsatsız silah yakalandı. Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA