Polise bir an olsun huzur vermiyor... Şimdide şadırvanın tepesine çıktı - Haberler
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Polise bir an olsun huzur vermiyor... Şimdide şadırvanın tepesine çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polise bir an olsun huzur vermiyor.

Polise bir an olsun huzur vermiyor... Şimdide şadırvanın tepesine çıktı

ERZURUM - Erzurum'da 4 gün önce atıl bir binanın 5.katına çıkarak intihar girişiminde bulunan ve polisin 2 saatlik çabası sonrası ikna edilerek vazgeçirilen şahıs şimdide caminin şadırvanına çıkarak elindeki kesici aletle vücuduna zarar verdi. Ailevi problemleri olduğu öğrenilen ve boşandığı eşinin çocuğunu göstermediğinden dolayı intihar girişiminde bulunan adam yine polisin 2 saatlik çabası sonrası ikna edildi.

Olay Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yukarı Köşk Mahallesi Muhammed Selami Cami önünde meydana geldi. Ailevi problemleri bulunan ve eşinin oğlunu göstermediğini öne süren Gökhan K. eline kesici madde alarak caminin önünde bulunan şadırvana çıktı. Kolunu kesen ve kesici aleti boğazına tutan adam uzun süre şadırvandan inmedi. Cami cemaatinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Polislerin 2 saatlik uzun uğraşları sonucu ikna edilerek şadırvanın üzerinden indirilen Gökhan K. olay yerine gelen Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Gökhan K. 4 gün öncede Yakutiye İlçesinde bulunan Ali Ravi Mahallesindeki atıl bir binan 5. Katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunmuş ve yine polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek intihardan vazgeçirilmişti.

Polise bir an olsun huzur vermiyor... Şimdide şadırvanın tepesine çıktı

Polise bir an olsun huzur vermiyor... Şimdide şadırvanın tepesine çıktı

Polise bir an olsun huzur vermiyor... Şimdide şadırvanın tepesine çıktı

Polise bir an olsun huzur vermiyor... Şimdide şadırvanın tepesine çıktı
İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri
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 Polise bir an olsun huzur vermiyor, şimdide şadırvanın tepesine çıktı

Polise bir an olsun huzur vermiyor, şimdide şadırvanın tepesine çıktı
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