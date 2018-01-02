Polise Av Tüfeğiyle Ateş Edildi

Gaziantep'te hırsızlık zanlılarının bulunduğu eve operasyon hazırlığı yapan güvenlik güçlerine otomobilden av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı.



Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde geçen hafta İbrahim Gezegen'e ait 150 güvercinin çalınması olayıyla ilgili soruşturma yürüten ekipler, kuşların İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde olduğu ihbarını aldı. Söz konusu adrese giden ve operasyon hazırlığı yapan ekiplere seyir halindeki bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı.



Saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği bir polis memuru hafif yaralandı. Meslektaşları tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Otomobille kaçan 3 kişi, polis ekibinin takibi sonucu yakalandı.



Hastanede sağlık kontrolüden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.