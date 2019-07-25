Polise ateş eden zanlı: "Alkollüydüm pişmanım"

Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan zanlı polise ateş açarak kaçmıştı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı, yakalandıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Alkollüydüm pişmanım" dedi.

Olay, Onikişubat ilçesi Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede araçlar ve sürücüler üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan araç uygulama noktasından uzaklaşmaya başladı. Polis ekipleri ise bu esnada kaçan aracın peşine düştü.

Kaçan zanlının aracı kıstırılınca şüpheli şahıs araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polise rastgele ateş eden şüpheli, elindeki tüfekle yakalandı. Olayda polisler yaralanmazken, çeşitli suç kayıtları bulunan H.Y. gözaltına alındı. Şahsın alkollü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı öğrenildi.

H.Y. kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "Neden yaptın" sorusuna ise "Alkollüydüm pişmanım" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA