Polise Ateş Eden Kişinin Kovalamaca Sonucu Yakalanması

Samsun'da, polise ateş eden ve kovalamaca sonucu yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde yakalanan, 13 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl kesilmiş cezası bulunan Şerifcan Akbulut'un Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Akbulut, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sahte kimlik kullandığı tespit edilen Şerifcan Akbulut, dün Atakum ilçesi Körfez Mahallesi civarında ekiplerin kendisini takip ettiğini anlayarak kaçmaya başlamış, polislere ateş açan Akbulut, bir süre devam eden kovalamacanın ardından pompalı tüfeğiyle gözaltına alınmıştı.