Polise ateş açan torbacılara nefes kesen operasyon



ADANA - Adana'da sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda polise ateş açıldı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı yunus ekipleri Çamlıbel Mahallesinde uyuşturucu hap satanları suçüstü yakalamak için çalışma başlattı. Polis, zanlıları yakalamak isterken onlara gözcülük yapan zanlılar polise ateş açtı. Bunun üzerine yunus ekipleri telsizden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede özel harekat ve asayiş polisleri geldi. Özel harekat polisleri belirlenen evlere operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu hap ele geçirilirken Eyüp İ. ile Erkan D. gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar emniyete sek edilirken, polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.