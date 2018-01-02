Polise ateş açan şahıslar 6 kilometre kaçabildi



GAZİANTEP - Gaziantep'te hırsızlık ihbarına giden polis ekiplerine ateş açarak kaçan şahıslar 6 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Gaziantep'te güvercinleri çalınan Mehmet G isimli şahıs, polisi arayarak güvercinleri çalan kişinin İstiklal Mahallesi 31 No'lu sokakta bulunan bir evde yaşadığını ve çalınan kuşlarının da evin damında bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, evin önüne gelerek evin etrafını sardı. Bu esnada evde bulunan hırsılık zanlısı şahıs, telefonla aradığı arkadaşlarından yardım istemiş, bir araçla olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından polislerin üzerine doğru ateş açılmıştı. Av tüfeği ile açılan ateş nedeniyle bir polis memuru yaralanırken yaralı polis ekip otosu ile Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alınmıştı. Olay yerinden kaçan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polis, dur ihtarına uymayan şahısları Yeşilvadi Bulvarında sıkıştırdı. Şahıslar yaklaşık 6 kilometre polisten kaçabildi. Olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta durdurulan 06 CCK 93 plakalı araçta bulunan 3 kişi ise yanlarında bulunan tüfekle birlikte yakalandı. Kıskıvrak yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ise araçta detaylı inceleme yaparak parmak izi aradı. Polis incelemesinin ardından araç emniyet otoparkına çekildi.