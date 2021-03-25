Son dakika haberi: Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi: Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

25.03.2021 00:08 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:17

Son dakika haber: Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada polise ateş açarak yaralayan şahsın vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu Gaziantep valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "23 Mart 2021 tarihi, akşam 21.00 sıralarında F.F.

Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada polise ateş açarak yaralayan şahsın vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Gaziantep valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "23 Mart 2021 tarihi, akşam 21.00 sıralarında F.F.İ isimli bir şahıs Deniz Mahallesi'nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından durdurulmak istenirken aracıyla ekibe çarpıp kaçmaya çalışmış ve şahsı takip eden H. T isimli polis memurunu 3 el ateş ederek yaralamıştır. Olay esnasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekip personeli de F.F.İ isimli şahsı 2 yerinden vurmak suretiyle yaralamıştır. Yaralı polis memuru H.T.' ve şüpheli F.F. İ'nin bilinci açıktır.

Şüpheli şahıs F.F.İ suç aleti bilye atar tabanca ile birlikte yakalanmış olup, yapılan incelemede sahsın aranmasının olduğu anlaşılmış ve üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve farklı bir kimlik bulunmuştur" denildi.

Son dakika haberi: Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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