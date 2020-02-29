Polise ateş açan cezaevi firarisi ile kardeşi tutuklandı
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Polise ateş açan cezaevi firarisi ile kardeşi tutuklandı

Uşak'ta gözaltına alınacağı sırada polise ateş açan ve çıkan çatışmanın ardından yakalanan firari zanlı ile kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

29.02.2020 20:09 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:09
Polise ateş açan cezaevi firarisi ile kardeşi tutuklandı

'ta gözaltına alınacağı sırada polise ateş açan ve çıkan çatışmanın ardından yakalanan firari zanlı ile kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3. Derman Sokakta dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler tarafından, bir süredir aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.'nın (21) bulunduğu adres tespit edildi. Ekiplerin zanlıyı yakalamak için belirledikleri adrese düzenledikleri operasyon esnasında, F.A. polis ekiplerine ateş açtı. Çatışmanın ardından F.A.'yı vurarak etkisiz hale getiren polisler zanlıyı yakalayarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürdü.


Zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan kardeşi F.A. (18) ile birlikte emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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