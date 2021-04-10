Polise 176. yıl sürprizi
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Polise 176. yıl sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polise 176. yıl sürprizi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı kutlamaları yapılırken, Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine sürpriz kutlama gerçekleşti.

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı kutlamaları yapılırken, Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine sürpriz kutlama gerçekleşti.

Aşkale'de Torna işleri ile meşgul olan bir esnaf Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü münasebetiyle ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine sürpriz yaparak pasta kestirdi.

'Kavga var' ihbarıyla ekipleri dükkanlarına getirten Erol Şenkaynak ve oğlu Yıldıray Şenkaynak kapıda polisleri alkışlarla karşıladı.

Olay yerine gelen ekipler günün sürprizi ile karşılaşınca kısa süreli bir şaşkınlık sonrası yapılan ihbarın kavga değil kutlama pastası olduğuna sevindiler. Sonrasında Polislere el işlemesi Türk bayrağı motif işlemeli tablo hediye edildi, birlikte pasta kesildi. - ERZURUM

Polise 176. yıl sürprizi
Polise 176. yıl sürprizi
Polise 176. yıl sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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