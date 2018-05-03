Polisario Cephesi'nden Fas'ın İddialarına Yalanlama

Polisario Cephesi, Fas'ın, "Hizbullah'ın Polisario Cephesi'ne destek verdiği" yönündeki iddialarını yalanladı.

Cephenin yaptığı ve Cezayir merkezli haber ajansı (Spsrasd) tarafından yayımlanan açıklamada, "Polisario Cephesi, kendine bağlı güçler bünyesinde yabancı askeri bir gücün ya da eğitimcilerin varlığını kesin bir şekilde yalanlamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Polisario Cephesi'nin "kurtuluş savaşı" olarak adlandırdığı mücadelede sadece kendi ulusal kadrolarını kullandığı kaydedildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Lübnan Hizbullahı'nın Polisario Cephesi'ne desteği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinin Polisario'ya askeri eğitim ve silah yardımı sunduğu konusunda kesin ve ayrıntılı kanıtlar ortaya koyduğu" öne sürülmüştü.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" önceki gün İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.

Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran'ın Rabat Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.